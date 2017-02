Aachen.

Der Krieg ist nicht unsichtbar, doch er ist für die meisten Menschen in Deutschland in weite Ferne gerückt. Das gilt nicht für alle. Jene, die davor geflohen sind, verfolgt das Grauen auch dann noch, wenn sie längst in Sicherheit sind. Und die verworrenen Erinnerungen müssen irgendwohin; in Bilder, in Briefe oder Liedtexte.