Staedteregion - Kreativer Protest gegen Tihange und Doel

„Künstler sind unter den ersten, die sich bei wirklich brennenden politischen Fragen beteiligen“, sagt Helmut Etschenberg und sieht sich in dieser Einschätzung gerade wieder bestätigt. Denn am Dienstagabend ist im Foyer des Hauses der Städteregion in Aachen die Ausstellung „Künstler gegen Tihange“ eröffnet worden. „Ich bin tief beeindruckt von dem, was hier gezeigt wird“, stellte der Städteregionsrat fest.