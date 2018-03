Aachen.

Wenn man sich ansieht, was für eine Ausmusterung die Teams hinter sich haben, darf man die übriggebliebenen wohl getrost als „Elite des Roboter-Wettbewerbs“ bezeichnen: Mehr als 1000 Teams waren im vergangenen Oktober an den Start gegangen, 26 haben sich schließlich durchgesetzt und sich am Sonntag zum großen Finale der „First-Lego-League“ in der Aula des Inda-Gymnasiums getroffen.