Aachen - Kreative Party zum Geburtstag der Kunst im Ballsal des Alten Kurhauses

Aachen. Mit der Kunst ist es ein zweischneidiges Schwert – entweder man ist voller Begeisterung für (fast) alles musisch-kreative, oder man begegnet dem Ganzen mit einer gewissen Portion Skepsis. Aber egal ob nun Kunstkenner oder Kunstbanause, fest steht: Vorbei kommt man an ihr nicht.

Soll man aber auch gar nicht, denn immerhin feierte die Kunst am 17. Januar 1963 ihren 1 000 000. Geburtstag. Und dieses Datum gehört neben dem Ehrentag von Barbie zu den beiden einzigen Geburtstagen inmitten einer ganzen Reihe von Gedenktagen – was kein Scherz ist!

Grund genug also, im Jahr 2018 den nunmehr 1 000 055. Geburtstag zu feiern. Mit einer großen Party zelebrierten viele Gäste den von Robert Filliou ins Leben gerufenen Ehrentag der Kunst. Damals, 1963 in Paris, entdeckte der Künstler den 1 000 000. Geburtstag, als er die „Geflüsterte Geschichte der Kunst“ schrieb.

Darin ist die Geburt beschrieben: ein trockener Schwamm, den ein Mann in einen Eimer voll Wasser taucht und erstaunt beobachtet, wie er saugt, sich füllt, Gewicht und Form gewinnt. Der Mann beginnt nachzudenken. Er entdeckt, dass ein Bäcker, ein Schmied und ein Schuster auch Wasser brauchen, um Formen zu gestalten, „Artefakte“ herzustellen. Er beginnt darüber zu philosophieren. So wurde der Erzählung nach die Kunst geboren. Und weil Robert Filliou sich selbst als den Künstler schlechthin betrachtete, ist der Geburtstag der Kunst gleichzeitig sein Geburtstag. Er ist tot, aber die Kunst lebt – auch am 17. Januar 2018 im Ballsaal des Alten Kurhauses – ehemals die Neue Galerie, wo alles begann.

Der Hut war Pflicht

Karl von Monschau und Gabriele Prill organisierten den Festakt, zu dem jeder kommen konnte, der ein entscheidendes Kleidungsstück trug: einen Hut. Prill schmückte ihr Haupt mit einer Eisscholle samt Pinguin mit Koffer. Andere erschienen mit einer Plastiktüte oder mit einer leeren Obstkiste auf dem Kopf. Erstmals gefeiert wurde der Geburtstag der Kunst im Jahr 1973. Damals in der Neuen Galerie in der Klangbrücke unter der Leitung von Wolfgang Becker.

Mit Humor, Ironie und jeder Menge Spaß verwandelten die Anwesenden den Ballsaal und die Klangbrücke in eine große Party, die musikalisch unter anderem von den Bands The Tideline, Necronomicon sowie von Prinz Mike I. untermalt wurde. Beim „Hatwalk“ unter der Leitung von Lisa Cieslik wurde das ganze Spektrum an Kopfbedeckungen des Abends sichtbar.

Dr. Dirk Tölke, Moderator des Abends, bestach nicht nur durch messerscharfe Kommentierungen sondern auch durch seine Kopfbedeckung. Selbstironie? „Ach, die Kunst muss auch mal mit einem Augenzwinkern betrachtet werden. Natürlich ist sie elementar wichtig für das kulturelle Leben, aber Filliou übte mit der Entdeckung des Geburtstages der Kunst Kritik aus. Seitdem ist dieser Tag anti-kommerziell, anti-museal und einfach eine ausgelassene Feier“, betonte Tölke. Mit seinem Kopfschmuck, einem großen Hut mit der Aufschrift „Kunst-Verweiser“, nahm er sich selbst auf die Schippe. Denn als „Kunstanweiser“ bringt er Interessierten normalerweise die Kunst näher, als „Verweiser“ lenkte er ausnahmsweise in völlig ironische und sinnfreie Richtungen.

Doch selbst beim 1 000 055. Geburtstag der Kunst dürften Vorschriften nicht komplett fehlen. So stellte der Fluxus-Künstler Stiliachus den kunstaffinen Besuchern einen Ausweis aus, der zum Kauf, zum Machen und zum Schauen von Kunst befähigt. Beim nächsten Museumsbesuch unbedingt vorzeigen – aber bitte mit einem Augenzwinkern ...