Aachen.

Bereits zum fünften Mal findet vom 20. bis 23. April der Aachener Gitarrenpreis in der Musikhochschule in Aachen statt,. Eröffnet wird das verlängerte Wochenende mit einem Meisterkurs des diesjährigen Jury-Mitgliedes Professor József Eötvös aus Ungarn am Donnerstag, 20. April, um 11 Uhr im Konzertsaal der Musikhochschule am Theaterplatz.