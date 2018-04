Aachen.

Der Fahrer eines Kleinkraftrads ist am frühen Donnerstagabend bei einem Unfall auf der Wilhelmstraße schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, war der Fahrer des Kleinkraftrads gegen 17.30 Uhr mit seinem Zweirad auf dem Radstreifen in Richtung Augustastraße unterwegs.