Konzert der Ehemaligen des Jugendchores St. Hubertus Von: bsc

Letzte Aktualisierung: 21. September 2017, 15:15 Uhr

Aachen. Für Marlies Buchmann-Bechthold ist es „etwas Einmaliges“. Die Lehrbeauftragte an der Kölner Musikhochschule ist allerdings nicht so verwegen, das von ihr organisierte und geleitete Konzert am Samstag in der Kirche St. Hubert (Verlautenheide, 19 Uhr, Eintritt frei) qualitativ so hochzuhängen.