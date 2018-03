Aachen - Kontroverse Diskussionen beim „Tag der Forschung“ an der FH Aachen

Erfolgreich beim Lumileds-Nachwuchspreis

Drei Nachwuchswissenschaftler zeichnete die FH Aachen im Rahmen des Tages der Forschung mit dem Lumileds-Nachwuchspreis aus.

Dominik Emonts, Master im Wirtschaftsingenieurwesen, belegte den ersten Preis mit der Arbeit „Empirical Study on CFD Validity and Optimization of Simulation Modelling in Yaw for an FSAE Vehicle“, die in Zusammenarbeit mit dem War Eagle Motorsports Race Team der Auburn University, USA, entstand.

Veronika Völker, Bachelor Media and Communications for Digital Business, wurde für ihre Arbeit „A User-Centered Design-Framework for Storybuilding in Competence Developing Games“ mit dem zweiten Preis ausgezeichnet.

Sebastian Hohlreiter, Master in Biotechnologie, erreichte den dritten Platz mit seiner Arbeit „Increasing the production of omniligase-1. Development of an optimised fermentation process in Bacillus subtilis”. Sie entstand in Zusammenarbeit mit dem niederländischen Unternehmen EnzyPep B.V.