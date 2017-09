Kontrollen in der Innenstadt: Shisha-Bars und Wettbüros im Fokus

Aachen.

In den Abendstunden des Mittwochs kam es zu einer großangelegten Kontrollaktion in der Aachener Innenstadt. Etwa drei Dutzend Beamte der Aachener Polizei, des Ordnungsamtes und des Zolls führten in der Zeit von 18:00 Uhr bis 02:00 Uhr zahlreiche Kontrollen durch. Im Fokus standen zum wiederholten Male Shisha-Bars, Wettbüros und öffentliche Plätze.