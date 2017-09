Kontrollen in der Aachener Innenstadt: Diesmal bleiben die Bars geöffnet Von: red

Letzte Aktualisierung: 14. September 2017, 15:40 Uhr

Aachen. Etwa drei Dutzend Beamte der Aachener Polizei, des Ordnungsamtes und des Zolls haben– teilweise in zivil – am Mittwochabend in der Zeit von 18 bis 2 Uhr gemeinsame Kontrollen in der Aachener Innenstadt vorgenommen. Auch diesmal standen Shisha-Bars, Wettbüros und öffentliche Plätze im Fokus der Maßnahmen.