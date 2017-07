Aachen.

Gudrun Hilgers ist vorbereitet. Etwas zu trinken, eine Tüte Chips, ein paar Bonbons – in ihrem Rucksack ist so ziemlich alles zu finden, was man für einen sonnigen Tag mit der achtjährigen Enkelin auf dem CHIO-Gelände braucht. Das wissen nicht nur Hilgers und Enkelin Mona. Das weiß auch der Mann mit dem weißen Hemd und den weißen Plastikhandschuhen, der Hilgers’ Rucksack im Eingangsbereich des Turniergeländes genau inspiziert hat.