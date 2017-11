Kontinuität beim Friedenspreis: Vorstandsteam nur leicht verändert

Aachen. Die Mitglieder des Aachener Friedenspreises haben ihren neuen Vorstand gewählt. Die zweite reguläre Wahl nach dem Modell eines Sprecher- und Sprecherinnen-Rates brachte ein eingespieltes, aber auch durch neue Gesichter ergänztes, Team hervor.

Der Vorstand besteht nun aus acht Personen, darunter die neu dazugestoßene Gymnasiallehrerin Sylvia Gossani und Suchtberater Christoph Kriescher. Wiedergewählt wurden Lea Heuser und Dieter Spoo (Presse), Frank Kress (Kassierer), Ralf Woelk (ehemaliger Vorsitzender), Benedikt Kaleß und Franz-Josef Surges. Lediglich die frühere Vorsitzende Tina Terschmitten kandidierte aus Zeitgründen nicht erneut.

Die Mitgliederversammlung traf aber nicht nur Personalentscheidungen. Auf Vorschlag des scheidenden Vorstands wurde eine Verdoppelung des Preisgeldes beschlossen. Statt bisher jeweils 1000 Euro erhalten zukünftig alle Träger und Trägerinnen des Aachener Friedenspreises 2000 Euro als Unterstützung für ihre Arbeit. „Nach fast 30 Jahren Vereinsgeschichte war die Erhöhung des Preisgeldes ein längst überfälliger Schritt. Wir hoffen, damit die Arbeit der Menschen, die wir auszeichnen, noch ein klein wenig mehr unterstützen zu können“, kommentiert Kassierer Frank Kreß.

Hauptanliegen des Vereins bleibt die ideelle Unterstützung der Friedensarbeit. „Durch das große Medieninteresse an unserer Auszeichnung gewinnen die Preisträger und ihr Engagement an Bekanntheit. Für viele Personen und Initiativen, die beispielsweise in Krisenregionen arbeiten oder Bedrohungen und Repressionen ausgesetzt sind, bedeutet diese öffentliche Aufmerksamkeit auch Schutz vor Gefahr für Leib und Leben“, erklärt Sprecherin Lea Heuser.

2018 feiert der Aachener Friedenspreis seinen 30. Geburtstag. Erste Ideen stehen bereits: Neben einer Abendveranstaltung mit Musik soll es ein Kultur- und Informationsprogramm geben. Geplant ist ein ganzer Jubiläumstag mit Vorträgen und Workshops, die sich vor allem an junge Menschen richten und in einer Aachener Schule stattfinden sollen.

Natürlich beginne, so Pressesprecherin Lea Heuser, mit dem neuen Geschäftsjahr auch wieder die Suche nach auszeichnungswürdigen Initiativen und Menschen, die am 1. September 2018 den nächsten Aachener Friedenspreis entgegennehmen sollen. Nominierungen seien bereits jetzt herzlich willkommen. Nicht nur Vereinsmitglieder oder Aachener und Aachenerinnen können Vorschläge einreichen. Jeder an Frieden interessierte oder für Frieden engagierte Mensch sei aufgerufen, Gruppen oder Einzelpersonen vorzuschlagen, die aus seiner Sicht preiswürdige Arbeit für den Frieden machen.