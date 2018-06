Aachen.

Seit acht Jahren unterstützt die Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West das Anti-Konflikt Training „Gewaltfrei Lernen“ an Schulen in ganz Nordrhein-Westfalen. Jetzt konnte auch die Hauptschule Aretzstraße in Aachen von dieser Unterstützung profitieren.