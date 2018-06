Kommentiert: Unerträglich

Selbst in der Aachener Stadtverwaltung herrscht das große Kopfschütteln. Das Wort „Vorverurteilung“ wird da in den Mund. Nein, niemandem mag einleuchten, was den oder die Beamten im NRW-Integrationsministerium geritten haben mag, die Zuschüsse für das „Café Zuflucht“ auf Eis zu legen.