Glauben Sie bloß nicht, was in der Zeitung steht. Und schon gar nicht in Zeiten von „Lügenpresse“ und „Fake News“. Glauben Sie bitte auch nicht Ihrer AZ. Jaja, Sie lesen schon richtig. Auch Ihrer Tageszeitung können Sie keineswegs vertrauen. Auch da ist bisweilen „bis auf einen Satz alles falsch“.