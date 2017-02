Sind Sie für oder gegen verkaufsoffene Sonntage? Ich wette, die Auswertung spontaner Antworten würde fifty-fifty ausgehen. Kommt eben auf den Standpunkt an. Mancher Arbeitnehmer im Einzelhandel will wenigstens einen freien Tag in der Woche, andere sind froh über Zusatzverdienstmöglichkeiten an solchen Tagen.