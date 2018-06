Kommentiert: Bitte Schule machen!

Weiter so! Was Gewoge-Vorstand Hübner, die Stawag und die Stadt hier im Aachener Norden auf die Beine gestellt haben, muss Schule machen. So setzt man Gelder und Programme der Europäischen Union – ganz abseits frustrierender bürokratischer Grenzwert-Debatten in Sachen Krümmungsgrad von Bananen oder Feinstaubpanik in Umweltzonen – richtig ein.