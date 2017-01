Kohlenmonoxid in Shisha-Bar: Verdacht auf Körperverletzung

Aachen. Nachdem sein Kamin von der Bauordnungsbehörde stillgelegt worden war, wurde der Besitzer einer Aachener Shisha-Bar erfinderisch. Denn zum Erhitzen der Kohle für die Wasserpfeifen installierte er kurzerhand einen provisorischen Grill und nahm den Kamin wieder in Betrieb - was für ihn und seine Gäste nicht ohne Folgen blieb.

Bei einer Kontrollaktion am Montagabend wurden Beamte des Ordnungs- und Sicherheitsdiensts der Stadt Aachen auf den beißenden Rauchgeruch in der Bar aufmerksam. Die alarmierte Feuerwehr stellte schließlich einen deutlich erhöhten Kohlenmonoxidwert in der Raumluft fest.

Daraufhin entwickelte sich die ursprüngliche Kontrollaktion schnell zu einem Großeinsatz. Um die Besucher und die Mitarbeiter der Gaststätte auf einen mögliche Vergiftung hin zu untersuchen, rückten fünf Rettungswagen, zwei Notärzte und ein leitender Notarzt aus.

Neben der Aachener Feuerwehr, die bereits vor Ort war, wurde auch die Aachener Polizei hinzugezogen. Nach ersten Untersuchungen musste ein Gast ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Shisha-Bar wurde anschließend vom Ordnungsamt geschlossen und versiegelt. Gegen den Betreiber wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.