Kohlenmonoxid in Shisha-Bar: Gast im Krankenhaus

Aachen. Nachdem sein Kamin von der Bauordnungsbehörde stillgelegt worden war, wurde der Besitzer einer Aachener Shisha-Bar erfinderisch. Zum Erhitzen der Kohle für die Wasserpfeifen installierte er kurzerhand einen provisorischen Grill und legte darüber ein Ofenrohr zum nicht funktionierenden Kamin - und löste so einen Großeinsatz von Polizei und Rettungsdiensten aus.

Beim Vorglühen der Kohle für die Wasserpfeifen zog der Rauch aus dem Keller über die offene Treppe in den Gastraum. Bei einer Kontrolle am Montagabend wurden Beamte des Ordnungsamtes auf den beißenden Rauchgeruch in der Bar aufmerksam. Sie alarmierten die Feuerwehr, die einen deutlich erhöhten Kohlenmonoxidwert in der Raumluft feststellte.

Daraufhin entwickelte sich die ursprüngliche Kontrollaktion schnell zu einem Großeinsatz. Um die Besucher und die Mitarbeiter der Gaststätte auf einen mögliche Vergiftung hin zu untersuchen, rückten fünf Rettungswagen, zwei Notärzte und ein leitender Notarzt aus.

Neben der Aachener Feuerwehr wurde auch die Polizei hinzugezogen. Nach den ersten Untersuchungen musste ein Gast ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Shisha-Bar wurde anschließend vom Ordnungsamt geschlossen und versiegelt. Gegen den Betreiber wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Es ist nicht der erste derartige Vorfall in einer Shisha-Bar in der Region. Erst in der vergangenen Woche hatten Ordnungsamts-Mitarbeiter in Düsseldorf Alarm geschlagen, weil bei einer Kontrolle in einer Bar wegen Lärmbelästigung ihr Kohlenmonixid-Warngerät reagierte. Der Besitzer hatte vergessen, die Lüftung einzuschalten.