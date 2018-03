Aachen - Kochen, Nähen, Musizieren: Kreativität baut Grenzen ab

Das AWO-Nähcafé öffnet immer donnerstags

Das AWO-Nähcafé, Joseph-von-Görres-Straße 19, findet immer donnerstags, 13 bis 16 Uhr statt. Jede(r) Interessierte ist willkommen. Infos unter Telefon 0178/6801930, 0179/5928310 oder 0172/2478625.

Momentan finden Kurse im Nähen, Filzen, Kochen, Musizieren, Malen und eine Holzwerkstatt statt. Zudem gibt es alle zwei Monate einen Filmabend in Haaren, mit Werken zu den Themen Flucht und Migration. Die nächste Vorführung findet am 21. März. Interessenten sind in allen Kursen ausdrücklich eingeladen.