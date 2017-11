Aachen.

Mussten früher die Bewerber noch selbst auf die Betriebe zugehen, so ist es mittlerweile in vielen Branchen umgekehrt. Gerade um Studienabgänger aus technischen Berufen und aus dem IT-Sektor wird aktiv geworben – auch in der mittlerweile zehnten „Nacht der Unternehmen“ in Aachen.