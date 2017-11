Aachen.

Wolfgang Seiler (Name geändert) ist längst wieder in Göttingen. Und an seinen Besuch in Aachen denkt der 70-Jährige jedoch auch heute noch zurück – höchst ungern allerdings. So ungern, dass er zum Telefonhörer greift, und der AZ seine Erlebnisse schildert. Die hatten mit einem Termin im Aachener Uniklinikum zu tun.