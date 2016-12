Klimawandel: Temperaturen zum sechsten Mal über Normalwert

Aachen. An der Klimamessstation des Geographischen Instituts der RWTH Aachen auf der Hörn wird für das Jahr 2016 mit 10,9 °C wiederum eine mittlere Jahrestemperatur deutlich über den langjährigen Mittelwerten erwartet.

Die Jahresmitteltemperatur wird um 1,3 K (Kelvin, entspricht in etwa einem Grad) höher liegen als das Mittel 1901 bis 2000 und um 1,2 K höher als das Mittel der aktuellen Klimanormalperiode von 1961 bis 1990. Das zu Ende gehende Jahr war zwar nicht so warm wie 2011, 2014 und 2015, es ist aber das sechste Jahr in Folge mit einer Temperatur über dem Normalwert. In den letzten 20 Jahren lagen überhaupt nur drei Jahre unter diesem Normalwert.

Dr. Gunnar Ketzler vom Geographischen Institut – Physische Geographie und Klimatologie – an der RWTH Aachen hat die Daten zur Verfügung gestellt.

Die Monate März und November waren mit 4,8°C und 5,9°C um 0,6 K bzw. 0,2 K kälter als der Durchschnitt der jeweiligen Monate für die Jahre 1961 bis 1990; alle anderen Monate waren wärmer als normal. Speziell der September fiel mit einem Monatsmittel von 17,9°C um auffällige 3,5 K wärmer als normal aus. Das Jahr wies mit 11 eine große Anzahl „Heißer Tage“ auf (Temperaturmaximum mehr als 30°C; normal: 3-4), aber auch die Anzahl der „Frosttage“ (Temperaturminimum 0°C; normal: 11) war mit 43 im oberen Bereich der Häufigkeit; beides lag auf etwa gleichem Niveau wie 2015.

Die Niederschlagssumme im Jahr 2016 wird – ähnlich dem Jahr 2015 - mit voraussichtlich 821 Millimetern fast genau dem Durchschnitt der Jahre 1961 bis 1990 an der Station Aachen-Wetterstation des DWD entsprechen (828 Millimeter). Februar und Juni 2016 waren mit 110 Millimetern und 154 Millimetern um 53 Millimetern bzw. 72 Millimeter und damit um jeweils erheblich nasser als normal. Die erste Jahreshälfte hatte mit + 129 Millimeter einen deutlichen Niederschlagsüberschuss aufgebaut, dem ein entsprechendes Defizit in der zweiten Jahreshälfte gegenübersteht (ca. - 137 mm). Möglicherweise handelt es sich bei 2016 um ein sich zukünftig als typisch für den frühen Klimawandel erweisendes Jahr mit insgesamt erhöhten Temperaturen und sogar Spitzenwerten bei längeren, alles andere als sommerlich empfundenen Witterungsabschnitten.

Die als insgesamt recht frisch und dunkel wahrgenommene erste Jahreshälfte war im Mittel noch um 1,1 K wärmer und kaum sonnenärmer als normal. Wie durch den gegebenen Niederschlagsüberschuss angedeutet, herrschte also ein deutlich warmgemäßigt-feuchter, ozeanischer Witterungstyp vor, wie er in dieser Form von den äußersten Westrändern des europäischen Kontinents benannt ist (Irland, Nordwestspanien). Der Sommer begann relativ unvermittelt um den kalendarischen Sommeranfang mit erst einzelnen, dann zum Spätsommer hin mehrfachen Warmluftvorstößen aus Südwesteuropa mit teils erheblichen Spitzentemperaturen (bis über 35°C).

Die Wintermonate des Jahres 2016 (sowohl Januar und Februar als auch Dezember) hatten dabei zwar auch winterliche Phasen mit Minustemperaturen; die früher im Kernwinter in Westdeutschland häufigen Witterungsverläufe mit Schneefall bei Durchzug von Tiefdruckgebieten und anschließenden Ostlagen mit „sibirischer“ Kälte blieben in den letzten Jahren weitgehend aus. Die jetzt häufigeren Nordlagen bringen zwar auch gelegentlich Schnee und niedrige Temperaturen; über der Nordsee erwärmt sich die Arktikluft allerdings meist soweit, dass ein geschlossene Schneedecke selten vorkommt und wenn doch, dann bleibt sie nur noch in größerer Meereshöhe liegen.