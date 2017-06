Kleintransporter verliert Öl: Einsatz in der Burggrafenstraße

Weil ein Kleintransporter Öl verlor, wurde der Feuerwehr und dem städtischem Bauhof ein Reinigungseinsatz in der Burggrafenstraße beschert. Das Fahrzeug hatte gegen 17 Uhr laut Feuerwehr eine 100 Meter lange Ölspur produziert, die an der Einmündung in die Jülicher Straße endete, weshalb die Verkehrsbehinderung gering blieb.