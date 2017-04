Klangreiche Erinnerungen an eine beeindruckende Künstlerin

Aachen.

Die 2008 in Kornelimünster gestorbene deutsch-amerikanische Malerin Janet Brooks Gerloff wäre 20. April 70 Jahre alt geworden. Mit einem Gedächtniskonzert am Sonntag, 30. April, um 18.30 Uhr in St. Laurentius in Laurensberg wird an ihr Schaffen erinnert.