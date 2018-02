Aachen.

In den USA ist es viel selbstverständlicher, Mitglied in einem Klub zu sein, der einem Charity-Gedanken folgt – Motto: sich treffen, Geld sammeln und damit Gutes tun. Solche Serviceklubs gibt es aber auch schon lange in Deutschland. Kiwanis ist so einer. Anders als andere Serciveclubs hat sich Kiwanis auf die Förderung und Unterstützung von Kindern spezialisiert.