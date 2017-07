Aachen.

Volles Haus in der Kita „RoKoKo“: Bei strahlendem Sonnenschein wurde in der Kindertagesstätte in der Robert-Koch-Straße das 50-jährige Bestehen mit einem großen Jubiläumsfest gefeiert. Die zahlreichen Besucher und Kinder wurden mit einer Hüpfburg, einem Eiswagen sowie einem reichhaltigen Buffet mit Speisen aus aller Welt bestens unterhalten und verpflegt.