Aachen - Kita Franz-Wallraff-Straße feierte 25. Geburtstag

Aachen.

Mit einem großen Sommerfest feierte die städtische Tageseinrichtung für Kinder an der Franz-Wallraff-Straße in Brand am vergangenen Samstag ihr 25-jähriges Jubiläum. Über viele Stunden waren Kinder, Eltern und auch Ehemalige eingeladen, um gemeinsam die letzten 25 Jahre Revue passieren zu lassen.