Brand.

Bezirksbürgermeister Peter Tillmanns (CDU) war sichtlich erfreut, ja fast schon etwas überrascht, auf welch reges Interesse die erste Sitzung der Bezirksvertretung Brand in diesem Jahr stieß. Der Saal war gut besucht. Und das hatte vor allem einen Grund: Nach wie vor mangelt es auch in Brand an Kindertagesstätten.