Aachen - King’s College ausgeräumt: Rheinische Gastlichkeit zieht ein

Aachen.

Na dann mal Prost: Über eine halbe Million Einträge listet Google auf, wenn man in der Suchmaske „King’s College“ und „pub“ kombiniert. Englische Kneipen waren ungeheuer populär – auch in Aachen. Deswegen hatte eine große deutsche Brauerei schon vor 40 Jahren gleich reihenweise britisch anmutende Gaststätten in Innenstädten ausstaffiert. An der Rethelstraße im historischen Stadtkern der Kaiserstadt hält Gastronom Uwe Kessler noch den Rethel Pub, der Nachbar „King’s College“ ist indes jetzt dicht.