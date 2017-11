Aachen - Kindertagesstätte Heilig Kreuz: Kinder erobern die Kita im Sturm

Aachen.

Die frisch sanierten Räumlichkeiten der Kindertagesstätte Heilig Kreuz bieten vor allem eines: deutlich mehr Platz. Insgesamt anderthalb Jahre haben die Erneuerungsarbeiten gedauert. Für diesen Zeitraum war der Kindergarten übergangsweise in Gemeinderäumen untergebracht. Im August dieses Jahres war es dann endlich so weit: die Kinder und Erzieherinnen durften zurück in die Räume in der Kreuzherrenstraße.