Aachen - Kindern Geld für sexuelle Handlungen angeboten: Polizei sucht Zeugen

Aachen. In Aachen-Brand hat es am Dienstagnachmittag einen Vorfall gegeben, bei dem ein Mann Kinder angesprochen und ihnen Geld als Gegenleistung für sexuelle Handlungen angeboten hat. Nachdem die Kinder dies ablehnten, floh der Mann. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Situation spielte sich an der Trierer Straße zwischen 15 und 17 Uhr ab. Wie die Polizei berichtet, sprach der Mann mehrere Kinder an und bot ihnen jeweils einen 50-Euro-Schein. Teilweise sollten sie dafür sexuelle Handlungen an ihm vornehmen.

Die Kinder lehnten das Geld ab und gingen weg, woraufhin die männliche Person in unbekannte Richtung verschwand. Zuletzt wurde der Mann beobachtet, wie er in einen Transporter stieg und in Richtung Kornelimünster wegfuhr.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden: männlich, europäisches Äußeres, etwa 40 bis 50 Jahre alt und zwischen 1,80 und 1,85 Metern groß. Außerdem hat der Mann eine normale bis leicht dicke Statur, sprach akzentfreies Deutsch und hatte sonnengebräunte Haut. Er hatte eine Glatze mit wenigen Haarstoppeln, die dunkelbraun mit grauen Ansätzen waren. Er hatte helle Augen und ungepflegte Fingernägel. Zum Tatzeitpunkt trug er ein grünes T-Shirt, eine knielange bis kurze Hose und eine dunkle Sonnenbrille auf dem Kopf.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0241/9577-31201 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241/9577-34210 entgegen.