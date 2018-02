Aachen.

Exklusive Lesungen gibt es nur für seine Kinder: „Mein Sohn ist fünf Jahre alt, meine Tochter acht, aber da greifen wir natürlich nicht nur zu meinen Büchern“, erzählt Oliver Scherz. Der 44-jährige Kinderbuchautor, geboren in Essen, hat es seinem Nachwuchs zu verdanken, dass er heute gestehen kann: „Mit den Kindern begann die Lust am Schreiben. Ich habe mich in zwischen von allen anderen Berufen losgesagt!“