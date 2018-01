Aachen.

„Memawoaha“! Mit einer ghanaischen Begrüßung feierten die Kinder der Grundschule am Römerhof das Resultat ihres traditionellen Adventsbazars. Und dafür legten sich Schüler, Eltern, Lehrer und das OGS Team ordentlich ins Zeug. Der Bazar findet alle zwei Jahre statt und der Erlös geht immer in vollem Umfang an die Partnerschule in Ghana. 5490 Euro kamen durch die diesjährige Aktion zusammen.