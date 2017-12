Alljährlich veranstaltet die Städtische Evangelische Grundschule Annaschule traditionell am Samstag vor dem 1. Advent einen Adventsbasar. Der Erlös geht an das „Butterflies“-Straßenkinderprojekt von Misereor. In diesem Jahr konnte die Schule stolz 2814,56 Euro überreichen. Was umso besser passte, da die Partnerschaft ihren zehnjährigen Geburtstag feiert.

Mit den Spenden schaffen Misereor-Partner in Indien erstaunliche Erfolge. Unterricht auf der Straße, Notunterkünfte, Gesundheitsbus und Streetworker sind ganz konkrete Hilfen, die Misereor dank der Spenden bei Butterflies finanziert. In einem Kinderrat besprechen die Straßenkinder aktuelle Probleme und beraten neue Maßnahmen. Die Geldübergabe fand jetzt im Gebäude der Misereor-Verwaltung an der Mozartstraße statt.