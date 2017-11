Auszeichnung wird seit 2009 verliehen

Seit 2009 wird jährlich eine engagierte Persönlichkeit mit der Aachener Tierschutzmedaille ausgezeichnet. Erste Preisträgerin war – ebenfalls eine Fernsehmoderatorin – Dr. Claudia Ludwig. Es folgten Maja Synke, Prinzessin von Hohenzollern, Manfred Karremann, Barbara Rütting, Merle Kulenkampff, Hannes Jaenicke, Alida Gundlach und im vorigen Jahr Romy Lang.

Tickets für die 9. Tierschutzgala am Samstag, 18. November, im Couven-Museum am Hühnermarkt 17 gibt es für 59 Euro. Der Preis enthält das Drei-Gänge-Menü inklusive Getränke. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Karten gibt es unter anderem beim Kundenservice des Medienhauses im Elisenbrunnen und an der Dresdener Straße 3.