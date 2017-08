Alles Wichtige rund um das Festival

Das diesjährige Kimiko-Festival startet am Freitag, 25. August, um 15 Uhr und endet am Sonntag, 27. August, um 22 Uhr. Dazwischen gibt es 50 Bands auf drei Bühnen, die so ziemlich jede musikalische Stilrichtung vertreten, sowie jede Menge andere Kulturformen im und um das Ludwig Forum an der Jülicher Straße.

Tickets kosten im Vorverkauf 19 Euro (Tagesticket) beziehungsweise 38 Euro (Festivalticket) plus Vorverkaufsgebühr. An der Tageskasse gibt es die Karten für 24 beziehungsweise 45 Euro. Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt.

Karten gibt es im Kundenservice Medienhaus im Elisenbrunnen am Friedrich-Wilhelm-Platz (montags bis freitags 10 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 14 Uhr).