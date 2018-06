Aachen - Kimiko: Erstauflage auf dem Campus trotz Fußballkonkurrenz ein Erfolg

Aachen.

„Morgen werde ich … erst ausschlafen und dann die Welt retten.“ Was auf der großen Wand mit Kreide geschrieben wurde, mochte möglicherweise so mancher Besucher des Kimiko-Isle-of-Campus-Festivals für sich reklamieren. Alle hätten ganz sicher unterschrieben: „…gute Musik hören.“ Wenn auch nicht gänzlich überfüllt, feierte die Erstauflage des Kimiko am Campus Melaten am Wochenende einen guten Einstand.