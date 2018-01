Verlautenheide.

Drei Tage Fastelovvend ohne Pause! In Verlautenheide feierten die Närrinnen und Narren wieder ein ganzes Wochenende Karneval vom Feinsten – traditionell in ihrem Festzelt am Sportplatz. Gestartet wurde mit einer großen Karnevalsparty. Es wurde getanzt, geschunkelt, Polonaisen liefen durchs Zelt.