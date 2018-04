Aachen.

Das Bürgerforum macht mobil. Der Ausschuss, in dem Bürger etwa zehn Mal pro Jahr ganz unmittelbar mit Politikern und Verwaltungsfachleuten Beschwerden und Anregungen besprechen können, will attraktiver werden. Fraktionsübergreifend wurden deshalb nach knapp neunjähriger Arbeit – und eher schwacher Akzeptanz in der Bevölkerung – buchstäblich wegweisende Neuerungen eingeleitet.