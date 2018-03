Aachen - Kein Flüsterasphalt auf der A4 bei Richterich

Aachen. Anders als bei der A44-Sanierung vor Driescher Hof wird bei der Sanierung der A4 vom Autobahnkreuz bis zur niederländischen Grenze am Rande von Richterich und Laurensberg kein lärmmindernder Asphalt verbaut werden.

Das sagte der Planungsingenieur des Landesbetriebs Straßenbau, Wulf von Katte, auf Anfrage unserer Zeitung. Der Landesbetrieb hatte am Mittwoch in Köln die geplanten Autobahnbaustellen der kommenden zwei Jahre vorgestellt und sich dabei zu diesem Detail nicht geäußert. Im Frühjahr 2019 soll dieser A4-Abschnitt nördlich von Aachen in Angriff genommen werden. Dort werde ein gängiger Asphalt zum Einsatz kommen, sagte von Katte.

Allerdings würden Lücken in den Lärmschutzwänden geschlossen im Bereich der Soerser Burg und westlich der Anschlussstelle Laurensberg, wo auf existierende Lärmschutzwälle nun zusätzlich noch Lärmschutzwände gebaut würden. Die Lücke im Lärmschutz an der Brücke über die Roermonder Straße werde erst in einigen Jahren geschlossen, wenn die Brücke ohnehin neu gebaut werde.