Öffentliches AZ-Forum zur Wahl am 21. September

Die AZ veranstaltet ein öffentliches Forum zur Bundestagswahl am Donnerstag, 21. September, von 19 bis 21 Uhr in den Räumen der Erholungsgesellschaft, Reihstraße 13. Eingeladen sind Rudolf Henke (CDU), Ulla Schmidt (SPD), Katrin Feldmann (Grüne), Cliff Gatzweiler (FDP), Andrej Hunko (Linke), Markus Mohr (AfD), Matthias Achilles (Piraten) und Nico Riedemann (ÖDP).

Unter der Moderation der AZ-Redakteure Albrecht Peltzer und Robert Esser werden sie mit dem Publikum über ihre politischen Inhalte und Ziele diskutieren.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine Anmeldung unter dem Stichwort „AZ-Wahlforum“ an die Aachener Zeitung, Lokalredaktion, Postfach 500110, 52085 Aachen, per Mail oder per Fax: 0241/5101360.