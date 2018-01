Aachen - Karlsverein überweist 270.000 Euro für die Sanierung des Doms

Aachen. Es gibt tatsächlich Institutionen, die geben gern Geld aus. Dazu gehört der Karls- und Dombauverein, der damit die Kathedrale von Aachen erhalten hilft.

Bischof Dr. Helmut Dieser betonte bei der Hauptversammlung des Vereins die geschichtliche, religiöse und kulturelle Dimension des Doms und dankte dem Verein für sein Engagement.

270.000 Euro hat der Karlsverein 2017 für Restaurierungen überwiesen. Dabei hat der Vorstand mehrere Geldquellen: 52.200 Euro bescherte die Pensionierung des Vorsitzenden Hubert Herpers als Sparkassendirektor. Der hatte um Spenden für den Dom gebeten, wie sein Stellvertreter Thomas Kempen berichtete. Insgesamt verbuchte der Verein im vorigen Jahr 156.000 Euro Spenden.

Die Mitglieder bezahlten knapp 60.000 Euro an Vereinsbeiträgen. Aus der Lotterie „Spiel 77“ flossen 190.000 Euro. Die Zinserträge allerdings „nähern sich asymptotisch der Null-Linie“, bedauerte Schatzmeister Dr. Karl-Heinz Paffen: Sie ergaben 2017 gerade einmal 43 Euro. Zuwendungen seien auch über die Dr. Hans Müllejans-Stiftung möglich sowie über die 2017 gegründete Rosemarie und Rudolf Palm-Stiftung.

Verblüffene Zahlen und Fakten

Gegen den allgemeinen Trend verbucht der Verein seit Jahren ein Mitgliederplus. Ende 2017 waren 1815 Bürger dabei. Als Mitglied bekommt man nicht nur ein exklusives Programm wie die vertikalen Führungen mit dem Dombaumeister, Erkundungen der einzelnen Kapellen oder Nachtkonzerte geboten, sondern auch die Hefte der Schriftenreihe. Nur Mitglieder bekommen diese Publikation.

Dombaumeister Helmut Maintz präsentierte verblüffende Zahlen und Fakten. 28 Kubikmeter Wasser wurden 2017 im Dom vergossen. Das Wasser wird per Klimaanlage verteilt, um die Luftfeuchtigkeit bei den als optimal geltenden 55 Prozent zu halten. Staub und zu hohe Luftfeuchte seien dafür verantwortlich, dass die Orgel schimmelte und derzeit saniert werden muss.

Dabei werde der Dom schon jetzt dreimal wöchentlich gewienert, dazu zweimal jährlich mit einer Maschine. 42.000 Euro wurden 2017 für Heizung und 25 000 Euro für Strom verbraucht, in der Domschatzkammer 20.000 Euro für Heizung und 38.000 Euro für Strom (Licht und Klimaanlage).

„Friederike“ schadlos überstanden

Dank schwerer Träger ist das Dach des Sechzehnecks nun sturmsicher und hat das jüngste Tief „Friederike“ schadlos überstanden. Vor dem Gerüstabbau wurde der Außenringanker des Oktogons gestrichen und die Kalkschlämmung der Kapitelle erneuert. In der um 1990 restaurierten Laterne auf dem Oktogon zeigten verzinkte Stahlelemente Rost. Seit einigen Jahren wird nur noch Edelstahl verwendet.

Jene Holztür, die der Karolingerzeit zugeschrieben wird, wurde mit der C14-Methode auf die Zeit zwischen 667 und 770 datiert. Die Reste eines Lederbezuges wurden ebenfalls analysiert, hier ist die Spanne zwischen 733 und 895. Die Tür ist demnächst wieder in der Schatzkammer zu bestaunen.

In Waldfeucht befindet sich ein Konvolut Gipsfiguren, das Helmut Maintz unbedingt erwerben möchte. Es handelt sich um die Entwürfe der neugotischen Heiligenfiguren an der Matthias- und an der Annakapelle von Gottfried Götting. Sie würden ermöglichen, Fehlstellen der Steinfiguren originalgetreu zu ergänzen.

Nach dem vorläufigen Abschluss der Großsanierungen standen auch kleinere Maßnahmen an. Die Domschatzkammer hat einen neuen Aufzug bekommen. Das Bischofshaus neben der Domsingschule wurde überholt unter Erhalt der Vertäfelungen und der Wendeltreppe aus den 60er Jahren. Demnächst steht das Dach der Taufkapelle auf dem Sanierungsplan.