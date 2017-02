Aachen.

Böse, politisch, albern, manchmal fast poetisch – wenn sich der überdimensionale Kappes auf der Bühne in der Kappertz-Hölle (Saalbau Rothe Erde) öffnet und die „The Four Shops“ mit funkig-rockigem Sound den Saal zum Toben bringen, bricht für so manchen alternativen Jeck die beste Zeit der Session an: Kappesball.