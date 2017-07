Aachen.

Die Aachener Ungarnkapelle feiert einen runden Geburtstag. Sie wurde am 15. September 1767 geweiht, also vor genau 250 Jahren. Die heutige Kapelle ist nicht der erste Bau an dieser Stelle. Bereits 1370 stiftete König Ludwig I. von Ungarn zur seelsorglichen Betreuung seiner nach Aachen pilgernden Landsleute den Vorgänger der heutigen Kapelle.