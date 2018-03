Aachen - Kandidaten gesucht: Wer räumt den Mullefluppet-Preis 2018 ab?

Aachen. Ab sofort läuft die Fahndung, und dies öffentlicher denn je: Gesucht wird ein Schlitzohr, ein Humorist, ein hilfsbereiter Mensch mit urgewaltiger Liebe zu seiner Heimatstadt Aachen. Kurzum ein echter Typ – Frau oder Mann – als neue(r) Mullefluppet-Preisträger(in) der Aachener Zeitung.

Wir freuen uns auf Ihre Tipps, liebe Leserinnen und Leser! Helfen Sie mit, die diesjährige Mullefluppet-Preisträgerin beziehungsweise den Preisträger 2018 zu finden. Senden Sie uns eine Email mit Ihrem Vorschlag und einer kurzen Begründung an die Adresse mullefluppet@zeitungsverlag-aachen.de. Natürlich können Sie uns auch eine Postkarte oder einen Brief schicken: Aachener Zeitung, Stichwort: „Mullefluppet", Postfach 500110, 52085 Aachen . Oder ein Fax: 5101360. Einsendeschluss ist kommende Woche Freitag, 30 März. Jeder, der uns einen Preisträger-Vorschlag macht, hat die Chance selbst Preise zu gewinnen. Unter allen Einsendern verlosen wir zehn mal zwei Eintrittskarten für die Mullefluppet-Preisverleihung in der Kappertz-Hölle im Oktober. Dann gibt es ein knapp zweistündiges Live-Programm mit viel Comedy, Musik und Öcher Festäng. Der Termin und die Gewinner werden Ende April bekanntgegeben.

Seit 1985 wird die Trophäe verliehen. Dieses Jahr geht die Preisverleihung in einer zweistündigen Show mit viel Comedy, Musik und Öcher Festäng im Saalbau Kappertz in Rothe Erde im Oktober über die Bühne – der genau Termin wird noch verraten.

Zuvor bitten wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, dem Mullefluppet-Kuratorium der AZ (Choreographin Marga Render, Volksschauspielerin Ina Gröbner, Konzertveranstalter Christian Mourad, Musiker Dieter Kaspari und Michael Cosler vom Zeitungsverlag Aachen) entsprechende Vorschläge zu unterbreiten – egal ob es sich um Aachener Lokalprominenz oder (vor der Preisverleihung) um eine eher weniger bekannte Persönlichkeit handelt. Ausdrücklich kein Kriterium für die Wahl des Preisträgers ist der Hang zum Öcher Platt, de Modderesproech.

Platt zu sprechen ist zwar immer ein Vorteil, aber für den Mullefluppet nicht entscheidend. Hier kommt es eher auf Sprachwitz, auf Schlagfertigkeit und auf amüsante Anekdoten an. So wie beim letztjährigen Preisträger Ralph Mühlmann, der als Paketbote seit Jahren in der Aachener Innenstadt bei jedem Kundenkontakt einen netten, flotten Spruch auf den Lippen hat. Oder im Jahr zuvor Sänger Jupp Ebert, der als „The Voice“ der Inbegriff der Aachener Inkarnation Joe Cockers ist – und mit dieser Gabe auch bei Benefiz-Konzerten hilft, wo er nur kann. Oder im Jahr 2015 FH-Rektor Marcus Baumann – der fröhlichste Wissenschaftler der Welt, der selbst in stressigsten Situationen noch ein Lächeln und einen witzigen Einwurf parat hat. Oder 2014 der Geschäftsführer der Aachener Parkhaus GmbH (Apag), Herbert Sliwinki – der weiß, wie viel Humor man gerade als Autofahrer in Aachen haben muss. Und zuvor Reitturnier-Urgestein Hubert Coonen, Polizeisprecher Paul Kemen sowie der unvergessene Impresario Hubert Geulen, die gute Seele des Rathauses Heinz Spees und, und, und...

Die Kaiserstadt Aachen beheimatet so viele wundervolle Bewohner, da fällt die Wahl wirklich nicht leicht. Schlitzohrig, witzig, hilfsbereit und heimatverliebt muss er oder sie sein: Mullefluppet 2018. Wir freuen uns auf Ihre wundervollen Vorschläge!