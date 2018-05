Aachen - Kampf mit Technik und Moral: Science-Fiction-Komödie „mensch maschine“

Aachen.

Nach der Premiere von „Wer hat Angst vor Virginia Woolf“ auf der Hauptbühne des Theater Aachen und der Premiere von „Der Reservist“ im Mörgens-Theater läuft nun auch in der Kammer das letzte neue Stück für diese Spielzeit an. Am Freitag, 18. Mai, um 20 Uhr startet „mensch maschine“ von Konstantin Küspert nach der Inszenierung von Regisseurin Marion Schneider-Bast.