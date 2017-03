Aachen.

Das Arbeitsfeld von Roshan Heiler ist genauso ausgefallen wie anspruchsvoll: Als Leiterin der Beratungsstelle „Solwodi“ kümmert sie sich um die Sorgen und Nöten von Frauen aus der Antoniusstraße. „Solwodi“ steht für Solidarität mit Frauen in Not. In erster Linie geht es um den Kampf gegen Menschenhandel auf breiter Front.