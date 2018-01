Aachen.

Neben ausgelassenem Feiern geht es in der fünften Jahreszeit auch um das Fangen von süßen Leckereien. Sei es an Rosenmontag oder beim Kinderzug – überall stehen Narren am Straßenrand, die zwischen „Oche Alaaf“-Rufen Bonbons und andere Kamelle aufsammeln.