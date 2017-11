Kalender helfen Kinder- und Jugendprojekten

Aachen. „Helfen und Gewinnen“ so lautet das Motto des Lions Club Aachen Carolina. Die Lions bieten zwei Adventskalender an, erstmals auch einen speziell für Kinder. Hinter jedem Türchen verbergen sich Gewinnmöglichkeiten, vom Kinogutschein über einen Vorlesenachmittag bis zur Museumsführung.

Die Gewinnzahlen sind täglich unter www.carl-carolina.de abrufbar. Mit dem Erlös werden Kinder- und Jugendprojekte in der Region unterstützt. Die Kinderkalender sind fünf Euro erhältlich bei: Teddy & Co, Karlsapotheke am Markt, Domlädchen, Buchhandlung Schmetz, Prisma Color, Buchhandlung am Markt in Brand, Kinderarztpraxis Uli Gurr, Accessoires Wangerin und Kunstschule Werth-Lenz.

Der Kalender für Erwachsene (fünf Euro): Mayersche Buchhandlung, Karlsapotheke am Markt, Prisma Color, Buchhandlung Schmetz am Dom, Irmgard Wangerin „accessoires“, Bürozentrum Frankenne, Buchhandlung am Markt in Brand und bei den teilnehmenden Filialen der Bäckerei Moss.